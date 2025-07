Solidarietà sì ma senza ipocrisie | Borrelli rompe il silenzio dopo l’aggressione

Tempo di lettura: 2 minuti Dopo l’aggressione subita in piazza a Santa Lucia di Serino, il deputato di Alleanza Verdi Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, rompe il silenzio e lo fa con toni duri, respingendo senza mezzi termini alcune dichiarazioni di solidarietà ritenute ipocrite o ambigue. “Non accetto parole di circostanza da chi tenta di minimizzare o giustificare comportamenti violenti”, ha dichiarato il parlamentare, che ha messo nel mirino in particolare il comunicato congiunto firmato dal sindaco del paese, Ottaviano Vistocco, e dal consiglio comunale. Nel suo intervento, Borrelli ha sottolineato la necessità di una netta presa di posizione: “C’è chi aggredisce, chi giustifica e chi subisce. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - “Solidarietà sì, ma senza ipocrisie”: Borrelli rompe il silenzio dopo l’aggressione

