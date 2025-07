L’ex si accasa Il portiere Melgrati vice di Calligaris nell’Inter Under 23

L’ Inter Under 23 scalda il motore: la seconda squadra nerazzurra è pronta a debuttare nel campionato di Serie C. Tra i giocatori che faranno parte dell’organico ci sarĂ anche un ex Siena: si tratta del portiere Riccardo Melgrati come vice di Alessandro Calligaris che tanto ben ha fatto con la squadra Primavera (per il classe 1994, annuale con opzione). A guidare la neonata formazione sarĂ Stefano Vecchi, che nelle giovanili dell’Inter ha vinto cinque trofei: due campionati Primavera, una Supercoppa, una Coppa Italia e un Torneo di Viareggio. E, a proposito di portieri è arrivata la conferma di Simone Farelli alla Roma: l’ex Robur proseguirĂ la sua avventura di preparatore anche nello staff tecnico di Gasperini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - L’ex si accasa. Il portiere Melgrati vice di Calligaris nell’Inter Under 23

L'Inter ha scelto il secondo portiere per la squadra Under 23: si tratta di un ritorno. Accordo per l'arrivo di Riccardo Melgrati, portiere classe 1994 cresciuto nel vivaio nerazzurro prima di collezionare numerose esperienze in club come, in ordine sparso, Lecco,

