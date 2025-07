Rocco Schiavone si ferma solo per un anno | la settima stagione è in fase di scrittura

La notizia dello stop di Rocco Schiavone è stata un colpo per i fan della serie, che non dovranno attendere molto per il ritorno. Il processo di scrittura è in corso è la pausa dovrebbe durare per una sola stagione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Gennarino, il cagnolino di affari tuoi e la sua connessione con rocco schiavone - il coinvolgente rapporto tra Gennarino di affari tuoi e rocco schiavone. Nel panorama dello spettacolo italiano, alcuni personaggi a quattro zampe sono diventati simboli di simpatia e spontaneitĂ .

L'isola dei famosi, pagelle sesta puntata: Mirko spoilera Rocco Schiavone (7), gli odori forti di Cruciani (5) - Una puntata senza capo nè coda ha incredibilmente rialzato gli ascolti dell'Isola dei famosi, senza risparmiare dettagli sulla vita di Giarrusso e sull'igiene di Giuseppe Cruciani Nella puntata più scialba che L'isola dei famosi targata Veronica Gentili ci abbia fin qui consegnato, il reality è cresciuto in termini di spettatori e share.

Marco Giallini all’Ischia Film Festival: “Senza Rocco Schiavone sarei morto, sogno di lavorare di nuovo con Paolo Sorrentino” - La 23esima edizione dell’Ischia Film Festival si avvia verso la chiusura. In programma stasera la cerimonia finale, la consegna dei premi e la proiezione di Parthenope di Paolo Sorrentino alla presenza della protagonista, Celeste Dalla Porta.

All’Ischia Film Festival Marco Giallini parla di Aosta e di Rocco Schiavone: - Che rapporto ha con il personaggio di Rocco Schiavone? - Senza, sarei morto. Anche senza la Valle d’Aosta sarei morto. Aosta è la mia seconda casa, mi hanno dato le chiavi della ci Vai su Facebook

