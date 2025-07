Atletico Ascoli ecco lo staff La rosa prende corpo

L’Atletico Ascoli dopo aver ufficializzato il nuovo organigramma societario con l’ingresso del direttore Generale Nicolò Civita, ieri ha annunciato anche lo staff tecnico e sanitario per la stagione 2025-26, il terzo campionato consecutivo dei bianconeri in Serie D. Come da tempo annunciato l’allenatore sarĂ ancora Simone Seccardini affiancato dal vice Alex Simoni; dal Collaboratore Tecnico, Lorenzo Luzi; dal Match Analyst, Alberto Licusati; dal Preparatore Atletico, Mauro Iachini; dal Preparatore dei Portieri, Andrea Aquilanti e dai collaboratori: Cristiano Fratoni, Giuseppe Lanciotti e Gianluca Virgulti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Atletico Ascoli, ecco lo staff. La rosa prende corpo

