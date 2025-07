L’Italia è uno dei maggiori importatori al mondo di carne di squalo un italiano su 3 la mangia senza saperlo | l’allarme del Wwf

Finiscono nei nostri piatti sotto mentite spoglie, nascosti dietro nomi commerciali ambigui che ne celano la vera identitĂ . Sono gli squali, predatori cruciali per la salute dei mari, che stanno scomparendo a un ritmo allarmante, anche a causa di un consumo spesso inconsapevole. In occasione della Giornata Mondiale dello Squalo, che si celebra oggi, il Wwf accende i riflettori su un paradosso tutto italiano: siamo uno dei principali attori nel commercio globale di carne di squalo, ma la maggior parte di noi non sa nemmeno di mangiarla. I dati sono impressionanti. L’Unione Europea, con Spagna, Italia e Portogallo in testa, gioca un doppio ruolo di importatore e centro di redistribuzione di carne di squalo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “L’Italia è uno dei maggiori importatori al mondo di carne di squalo, un italiano su 3 la mangia senza saperlo”: l’allarme del Wwf

Carne di squalo, l'Italia nella top 5 degli importatori: un consumatore su 3 la mangia (ma non lo sa). Come leggere l'etichetta - Gli squali, insieme a razze e chimere (elasmobranchi), sono tra le specie più vulnerabili al mondo. Si legge su msn.com

SQUALI, ITALIA IN TOP 5 - A livello globale, la loro popolazione si è dimezzata negli ultimi 50 anni e oltre il 37% delle spec ... Lo riporta 9colonne.it