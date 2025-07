Milan il piano per Vlahovic | ecco cosa serve perché Allegri ritrovi il suo bomber

Dusan chiederà una buonuscita alla Juve e per i rossoneri dovrebbe comunque tagliarsi lo stipendio. L'alternativa è Boniface. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Milan, il piano per Vlahovic: ecco cosa serve perché Allegri ritrovi il suo bomber

In questa notizia si parla di: milan - piano - vlahovic - ecco

San Siro, scaduto il bando: nessuna proposta alternativa. Ecco il piano di Inter e Milan - Non sono arrivate offerte alternative a quella presentata da Inter e Milan. Ora il Comune di Milano potrà iniziare la trattativa privata con i due club

Calciomercato Milan, super colpo in difesa! C’è un piano già pronto - Calciomercato Milan, i rossoneri potrebbero puntare a un difensore molto importante per migliorare il reparto.

Milan, Reijnders: “Tanto lavoro sul piano mentale. Mio padre e mio fratello …” - Tijjani Reijnders, centrocampista del Milan, è migliorato tanto rispetto alla sua prima stagione in rossonero.

Tare avrebbe un piano per portare Vlahovic al Milan! Indiscrezione emersa nelle ultime ore Ecco il piano ambizioso di Tare Vai su Facebook

Calciomercato @acmilan, Vlahovic: segnali di intesa. Ecco il piano per prenderlo #SempreMilan #ACMilan #Milan #Vlahovic Vai su X

Milan, il piano per Vlahovic: ecco cosa serve perché Allegri ritrovi il suo bomber; Milan, Repubblica: “Tra risoluzione e richieste, ecco il piano di Vlahovic”; Milan, occhio al colpo Vlahovic: ecco la richiesta della Juventus.

Milan, proposto Embolo: il piano per Vlahovic - Al club rossonero è stato proposto Breel Embolo (classe 1997 ex Basilea, Schalke e Borussia Monchengladbach). Segnala calciomercato.com

Gazzetta - Vlahovic dice sì ad Allegri: il piano del Milan e la chiamata dell'Inter - Oggi è il giorno in cui Massimiliano Allegri si (ri)presenta da allenatore del Milan; il tecnico parlerà in conferenza stampa alle ore 13 e non è. Da ilbianconero.com