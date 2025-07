il torneo sotto le stelle al multi parco blue team di arezzo

Arezzo, 15 luglio 2025 – Ad Arezzo, come in molte altre cittĂ italiane, il gioco del burraco appassiona persone di tutte le etĂ . ETRURIA BURRACO, associazione no profit affiliata alla FITAB Italia, è attiva nella nostra cittĂ da diversi anni. Organizza tornei quasi quotidianamente presso il Bocciodromo di Arezzo, dove si trova la sua sede operativa. Chi è interessato può contattarci ed entrare a far parte del nostro gruppo: al centro c'è naturalmente il burraco, ma non manca l'aspetto conviviale e il piacere di stare insieme. Giovedì 25 luglio alle ore 21:30 organizzeremo il Torneo sotto le stelle presso il Multi Parco Blue Team di Arezzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

