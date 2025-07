Rios rifiuta lo Zenit vuole solo la Roma | il Palmeiras non cala le pretese

Sono e saranno giorni importanti i prossimi per la Roma, che in questa seconda metĂ di luglio deve portare a Trigoria i primi innesti necessari a far decollare una stagione sulla quale il popolo giallorosso ripone molte speranze. Gasperini vuole Wesley a tutti i costi, e questa è la prioritĂ assoluta di Massara, ma c’è anche un centrocampo che va rinforzato e che vede molta carne al fuoco. Da tempo l’obiettivo numero uno è Richard Rios, il post Paredes perfetto, ma nonostante un fumata bianca all’orizzonte la trattativa col Palmeiras è tutt’altro che semplice. Nella notte sono arrivate altre novitĂ importanti. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Rios rifiuta lo Zenit, vuole solo la Roma: il Palmeiras non cala le pretese

Svilar vuole risposte, rinnovo o cessione? Dead-line per la Roma - Che Roma sarà il prossimo anno è un punto di domanda enorme, estremamente condizionata da ciò che avverrà nelle prossime due settimane e mezzo.

