WWE | Naomi non può dormire sonni tranquilli a SummerSlam triple threat contro Ripley e Sky

Evolution 2 ha rappresentato un’altra tappa storica per il wrestling femminile made in WWE, meno d’impatto del primo magari, ma con risultati e un main event memorabili. Quel main event tra Iyo Sky e Rhea Ripley che ha tenuto i fan incollati allo schermo e fatto impazzire quelli presenti in arena, tantissima qualitĂ e uno sforzo delle due che alla fine si è rivelato inutile con Naomi che, nonostante la sconfitta e i dolori del match contro Jade Cargill, ha saputo sfruttare il momento e le avversarie sfinite per incassare il contratto del Money in The Bank e laurearsi nuova campionessa mondiale, titolo conquistato a 8 anni dal precedente. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Naomi non può dormire sonni tranquilli, a SummerSlam triple threat contro Ripley e Sky

