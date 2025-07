De Winter slegato da Leoni e Ausilio all’agente ha detto questo – TS

L’Inter si muove per Koni De Winter. Piero Ausilio, DS nerazzurro, ha già contattato l’agente del difensore del Genoa e si tratterebbe di un’operazione slegata da Giovanni Leoni. LA MOSSA – Occhio alle mosse in difesa dell’Inter. Il profilo di Koni De Winter continua a fare gola dalle parti di Viale della Liberazione, tant’è che nelle ultime ore è arrivata una mossa non banale da parte del Direttore Sportivo nerazzurro Piero Ausilio. Come riferisce Tuttosport, il DS ha contattato il procuratore del centrale del Genoa per chiedergli di essere informato su eventuali movimenti che riguarderanno il suo assistito. 🔗 Leggi su Inter-news.it

