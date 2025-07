Travis Scott in Jackboys 2 sembra rivolgersi a Pusha T

Travis Scott ha annunciato Jackboys 2, un album compilation che include lui stesso e gli altri artisti della sua etichetta discografica, Don Toliver, Sheck Wes e SoFaygo, a marzo, ma ne parlava giĂ da un anno, tanto che la sua uscita era destinata a essere un evento. Anche se non ha il peso mediatico di un’uscita solista di Travis, il primo mixtape Jackboys, uscito intorno a Natale del 2019, ci aveva regalato banger come Gatti e Out West. Era quindi naturale aspettarsi che anche il sequel sfornasse pezzi bollenti dello stesso calibro. Quando, poche settimane fa, Pusha T ha dissato Travis Scott nella nuova canzone dei Clipse So Be It, tutti gli occhi sono stati improvvisamente puntati su Travis per vedere se avrebbe usato J2 come piattaforma per rispondere. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Travis Scott in Jackboys 2 sembra rivolgersi a Pusha T

In questa notizia si parla di: travis - scott - jackboys - sembra

WWE: John Cena e Travis Scott potrebbero lottare in coppia in futuro - La scelta della WWE di includere Travis Scott non solo in una storyline per il titolo mondiale, ma addirittura per il passaggio epocale da heel di John Cena ha fatto discutere i fan.

Jeff Jarrett: “Travis Scott a WrestleMania 41? In quel modo non poteva funzionare” - Il fondatore della TNA ed ex dirigente WWE, ora in AEW, ha espresso perplessità sul modo in cui è stata gestita l’interferenza del rapper nel main event tra Cody Rhodes e John Cena Il finale controverso di WrestleMania 41.

Quando vedremo il Barcellona giocare con la maglia di Travis Scott? - La collaborazione tra il Barcelona e Spotify ha un nuovo protagonista. Il leggendario club calcistico e la piattaforma musicale svedese hanno siglato un accordo nel 2022 per unire calcio e musica e raggiungere il pubblico globale, soprattutto i giovani.

Il nuovo video di @travisscott, “2000 Excursion”, è appena uscito e ha già conquistato il web: oltre 1,5 milioni di visualizzazioni su YouTube in meno di 14 ore. Si tratta del primo estratto ufficiale da “Jackboys 2”, l’attesissimo progetto che segna il ritorno della Vai su Facebook

Travis Scott in Jackboys 2 sembra rivolgersi a Pusha T; Travis Scott & Cactus Jack presentano JACKBOYS 2: tutti i brani dal peggiore al migliore; Travis Scott ha pubblicato 'Jackboys 2'.

Travis Scott & Cactus Jack presentano “JACKBOYS 2”: tutti i brani dal peggiore al migliore - Travis Scott e la crew di Cactus Jack hanno finalmente pubblicato "JACKBOYS 2", il seguito attesissimo da mesi dai fan ... billboard.it scrive

Travis Scott pubblica JackBoys 2: ritorno in crew dopo Utopia - Travis Scott torna con Jackboys 2, sequel corale del 2019, guidando la sua scuderia Cactus Jack verso un nuovo capitolo. Come scrive tg24.sky.it