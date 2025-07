Ai Giardini Margherita è anche tempo di quarti di finale Una serata di festa al Playground Premiate le campionesse d’Europa

Serata di festa e premiazioni al campo Gianni Cristofori dei Giardini Margherita. Il Walter Bussolari Playground entra nella settimana decisiva. Ed essendo un momento speciale, come tradizione, non rinuncia a premiare chi ha portato Basket City ai massimi livelli. E’ il caso del Cus Bologna, che negli anni scorsi ha pure vinto il torneo con una squadra che poi avrebbe giocato in Europa, che ha conquistato il titolo continentale universitario con la rappresentativa femminile. Simone Motola, il papĂ del Playground, ha organizzato al volo il riconoscimento. Dal mondo accademico arriveranno così l’allenatore Jordan Losi, che da giocatore si è divertito non poco sul campetto, la ’capitana’ non giocatrice Elisabetta Tassinari ed Elena Melloni, una delle protagoniste di un trionfo che ha portato Alessandra Orsili a essere inserita nel quintetto ideale di una rassegna che ha regalato emozioni, oltre a un oro alle ragazze e a un argento, altrettanto storico, visto il valore degli avversari, al gruppo guidato da Matteo Lolli. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

