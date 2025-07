Openda Inter il belga vuole lasciare il Lipsia | nerazzurri pronti all’attacco! Ecco quanto serve

Openda Inter, l’attaccante piace a Chivu come seconda punta o trequartista: la richiesta del Lipsia può calare, fissato il tetto massimo d’offerta. Il calciomercato Inter ha messo Loïs Openda in cima alla lista dei desideri per rinforzare il reparto offensivo. Il classe 2000, attaccante belga in forza al RB Lipsia, rappresenta il profilo ideale per il sistema di gioco di Cristian Chivu: può agire da seconda punta accanto a Lautaro o Thuram, ma anche da trequartista nel 3-4-2-1, alternandosi con Frattesi o altri jolly offensivi nerazzurri. Secondo quanto riportato da Bild, Openda ha già manifestato da settimane la sua volontà di lasciare il club tedesco. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Openda Inter, il belga vuole lasciare il Lipsia: nerazzurri pronti all’attacco! Ecco quanto serve

In questa notizia si parla di: inter - openda - belga - lipsia

Ad oggi non c'è stato nessun contatto tra #Inter e #Lipsia per Lois #Openda. Il calciatore belga viene valutato tra i 40 e i 50 milioni di euro dal Club tedesco. Esclusiva @SandroCarama @internewsit

Inter decisa su Openda: fissato il tetto massimo per l'attaccante del Lipsia L'Inter lo ha messo in cima alla lista degli obiettivi offensivi: Loïs Openda piace e non poco a Chivu, che intravede nel belga il profilo giusto per completare il reparto. Non è un esterno

