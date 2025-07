Città sommersa dai rifiuti e accessi per disabili sbarrati Belli | Nessuno muove un dito

Accessi per disabili sbarrati e città sommersa dall’immondizia. “La città soffre e si vede e si sente e nessuno muove un dito”, denuncia Antonio Belli di Fdi. “La differenziata non si fa, la città puzza e gli operatori ecologici si rompono il culo per sopperire alle mancanze della ditta e. 🔗 Leggi su Casertanews.it

