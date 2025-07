Nuoto Si chiude con il bronzo di Boschi nei 100 farfalla la stagione degli Esordienti A del Sub Faenza

Con una medaglia e buone prestazioni si è chiusa la stagione sportiva degli Esordienti A del Nuoto Sub Faenza che hanno partecipato alle Finali del Campionato Regionale della Federnuoto tenutesi ad inizio luglio alla piscina Gambi di Ravenna. Sofia Boschi ha conquistato il bronzo nei 100 metri farfalla e si è classificata quinta nei 400 stile libero mentre Federico Cacciari si è piazzato al quinto posto nei 200 farfalla. Coach Nicolò Nonni aveva portato alla kermesse ravennate anche Alessandro Penazzi, Tommaso Alberelli, Giuseppe Lega e Maria Morini. Nel settore della pallanuoto giovanile ha sfiorato l’impresa la squadra Under 17 allenata da Piero Calderoni ai Campionati Nazionali Giovani organizzati dall’Uisp a Torino dal 4 al 6 luglio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Nuoto. Si chiude con il bronzo di Boschi nei 100 farfalla la stagione degli Esordienti A del Sub Faenza

