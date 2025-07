M aria Sharapova ha scelto un modo tutto suo, ironico e affettuoso, per celebrare la vittoria storica di Jannik Sinner a Wimbledon 2025: un video vintage, orecchie da renna incluse. La clip, già vista in passato, è tornata improvvisamente virale, riapparendo sui social dopo che il campione altoatesino ha conquistato il suo primo trofeo sull’erba londinese battendo Carlos Alcaraz. Una delicata presa in giro tra amici, condita da eleganza russa e humour social. Sharapova fotostory. guarda le foto Sharapova festeggia Sinner: vecchio balletto torna virale sui social. Sharapova ha pubblicato il video su X con la frase: «È giusto riportare questo in cima al ». 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - «Sapevo che un giorno te ne saresti pentito»: l'ex campionessa russa ha celebrato l'amico con un video davvero speciale e... imbarazzante!