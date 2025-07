La Biblioteca comunale di Laterina Pergine Valdarno intitolata a Massimo Zanoccoli

Arezzo, 15 luglio 2025 – Laterina Pergine Valdarno - Nel sesto anniversa rio della sua scomparsa, l'Amministrazione Comunale di Laterina Pergine Valdarno ha reso omaggio al professor Massimo Zanoccoli, figura di studioso appassionato, intellettuale attento e partecipe alla vita sociale e culturale del suo paese, promotore di tante iniziative nella Biblioteca Comunale di Pergine Valdarno, ma anche straordinario riferimento culturale per l'intero territorio valdarnese. «Un'occasione importante per ricordare "il professore", parola che esprime allo stesso tempo rispetto ma anche una certa familiarità.

