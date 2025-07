Quanto dobbiamo temere la Norvegia

Elisabetta Oliviero ha definito quella contro la Spagna nella terza gara della fase a gironi dell’Europeo «la sconfitta piĂą bella della mia vita». Dopo la sua rete al 10’, la Spagna ha infatti rimontato lo svantaggio iniziale e trionfato 3-1, ma a quel punto le Azzurre si erano giĂ qualificate da seconde, grazie alla vittoria del Belgio sul Portogallo. Alla fine, quindi, sono bastati quattro punti nelle prime due gare del girone per ottenere una qualificazione ai quarti di finale dell’Europeo che mancava da dodici anni. Domani l’avversaria dell’Italia a Ginevra sarĂ la Norvegia, che si è qualificata come prima nel Girone A con tre vittorie in tre gare. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com © Ultimouomo.com - Quanto dobbiamo temere la Norvegia

Quanto dobbiamo temere la Norvegia.

