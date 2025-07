Alle 17.30 di oggi ci sarà la cerimonia di premiazione sulla stagione sportiva appena andata in archivio. L’appuntamento permette di riunire sotto lo stesso tetto tanti addetti ai lavori del calcio a 11 e calcio a 5 della regione. La cerimonia di premiazione si svolgerà nella Sala delle Riunioni del Comitato Marche. Verranno premiate tutte le società che vinto nei rispettivi campionati, regionali, provinciali, maschili, femminili e giovanili. Riconoscimenti previsti anche per chi si è distinto vincendo la Coppa Disciplina. Non mancheranno i vertici del Comitato Regionale Marche, in prima linea il presidente Ivo Panichi, il consiglio direttivo del CRM, i delegati provinciali e le autorità del mondo calcistico marchigiano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Federcalcio Marche. Le società sfilano in passerella. Premi alle vincitrici dei tornei