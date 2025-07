Montella il 20 luglio la discesa del Santissimo Salvatore

Montella – A partire da domenica 20 luglio, la comunità di Montella sarà coinvolta nelle celebrazioni religiose legate alla tradizionale discesa della statua del Santissimo Salvatore. La processione seguirà il consueto percorso che collega il Santuario alla Chiesa Madre situata in Piazza. Come. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: montella - luglio - discesa - santissimo

Euro 2024, partenza in discesa per la Turchia di Montella: quote ok ... - Vincenzo Montella sarà l`ultimo dei cinque allenatori italiani di Euro 2024 a scendere in campo per l`esordio. Segnala calciomercato.com