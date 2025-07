Sistema Sorrento altri 16 arresti per corruzione | c’è pure Lello il Sensitivo Nuove accuse all’ex sindaco

C’è anche Raffaele Guida detto ‘ Lello il Sensitivo’, il cartomante di fiducia del sindaco Massimo Coppola e il trait union con i professionisti scelti per gli appalti degli eventi e della comunicazione, tra i 16 arrestati della seconda tranche dell’inchiesta sul ‘Sistema Sorrento’, il Comune dove “ tutti sapevano che Coppola prendeva tangenti ”. A sostenerlo è stato l’imprenditore della refezione scolastica Michele De Angelis in un verbale pubblicato da ilfattoquotidiano.it il 10 luglio. Parlava di un Municipio dove, secondo i giudici del Riesame, la mazzetta da 6000 euro sganciata da De Angelis al sindaco e al suo staffista Francesco Di Maio “ non è un caso isolato ma rappresenta semplicemente la punta dell’iceberg di un diffuso malcostume che nel corso degli anni ha caratterizzato l’ intero apparato comunale”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

