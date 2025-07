Gaza | 5 morti e attacco Idf su Nord-Est

9.12 Secondo il sito di Al Jazeera, almeno 5 persone sono morte a Gaza City nel bombardamento israeliano sul campo profughi di Shati (nel Nord). Il quotidiano Israel Hayom riferisce intanto che è in corso un raid israeliano nel nord-est di Gaza City, dove si trova il campo. Poco fa il portavoce in arabo delle Idf, colonnello Edrei, aveva emesso un ordine di evacuazione per una lunga lista di quartieri della Striscia. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

