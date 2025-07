Trump e il bluff contro Putin | in 50 giorni Mosca può conquistare l’Ucraina orientale

Il presidente Usa ieri ha annunciato dazi al 100% alla Russia se entro 50 giorni non accetta un accordo di pace. La tempistica a molti sembra molto lunga, anche in considerazione del piano dello zar di conquistare diversi territori ucraini entro la fine dell'estate. Il Tycoon si è presentato quindi con una sorta di bluff, che Zelensky non ha criticato ma ha accolto con il favore di chi non vuole perdere un alleato essenziale. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Trump e il bluff contro Putin: in 50 giorni Mosca può conquistare l’Ucraina orientale

