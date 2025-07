Tom Holland rivela nuovi dettagli su Spider-Man | Brand New Day

Lo Spider-Man di Tom Holland ha litigato con gli Avengers, ha combattuto contro criminali tecnologici e ha contribuito a salvare il mondo da un alieno. Ma la sua battaglia più grande è stato il Covid. Nel mezzo della pandemia del 2020, la Sony ha posticipato l’uscita di Spider-Man: No Way Home da luglio 2021 a novembre 2021, per poi posticipare la produzione dall’estate a fine anno. Quando le riprese principali sono iniziate nei teatri di Atlanta, erano in vigore diversi protocolli COVID che hanno influenzato le riprese e la post-produzione. (Ad esempio, Sandman di Thomas Haden Church e Lizard di Rhys Ifans hanno avuto ruoli relativamente piccoli, per lo più composti da filmati riutilizzati da Spider-Man 3 del 2007 e The Amazing Spider-Man del 2012. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Tom Holland rivela nuovi dettagli su Spider-Man: Brand New Day

Spider-Man: Brand New Day, Liza Colón-Zayas di The Bear entra nel cast del nuovo film Marvel con Tom Holland - L'attrice premiata con l'Emmy per The Bear si unisce al quarto film di Spider-Man prodotto da Sony e Marvel Studios, accanto a Tom Holland e Sadie Sink.

Avengers: Doomsday, clamoroso: Tom Holland è ancora in trattative per tornare nei panni di Spider-Man? - A quanto pare, Holland sarebbe ancora in forse per il prossimo crossover dei Marvel Studios che vedrà l'arrivo di Doctor Doom Fino a un po' di tempo fa lo Spider-Man di Tom Holland doveva essere il protagonista di Avengers: The Kang Dynasty.

Spider-man di tom holland unisce le forze con il suo più grande alleato degli avengers - Il panorama dell’universo Marvel si prepara a un’importante evoluzione con l’atteso arrivo di Avengers: Doomsday, previsto per la fine del 2026, e con il debutto della nuova incarnazione dei Fantastici Quattro.

