Indonesia motoscafo si ribalta nel mare agitato | 11 dispersi le immagini delle ricerche

In Indonesia i soccorritori cercano 11 persone – tra cui tre bambini – disperse dopo che un motoscafo si è capovolto al largo delle isole Mentawai. L’imbarcazione trasportava 18 persone, per lo più funzionari dell’amministrazione locale, quando si è capovolta nelle acque dello stretto di Sipora dopo aver lasciato Sikakap, una città nel distretto delle isole Mentawai nella provincia di Sumatra occidentale. Il motoscafo era diretto verso la vicina città di Tuapejat, a meno di due ore di viaggio. Sette persone, tra cui due operatori della barca, sono state salvate e sono in condizioni stabili dopo aver vagato per ore in acque agitate. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Indonesia, motoscafo si ribalta nel mare agitato: 11 dispersi, le immagini delle ricerche

