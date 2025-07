Scende solo un big | cosa dicono gli ultimi sondaggi politici

Il panorama della politica italiana resta caratterizzato da una sostanziale stabilitĂ , almeno per quanto riguarda i due principali partiti. L’ultimo sondaggio condotto da Swg per il Tg La7, confrontando i dati raccolti con quelli di metĂ giugno, evidenzia come Fratelli d’Italia conservi una posizione di forza al di sopra del 30%, mentre il Partito Democratico si mantiene stabile poco sopra il 22%. Gli equilibri sembrano dunque consolidati, ma il quadro generale offre anche alcuni segnali di cambiamento, con il Movimento 5 Stelle che segna una crescita e la Lega che torna a superare Forza Italia nel centrodestra. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Scende solo un big”: cosa dicono gli ultimi sondaggi politici

