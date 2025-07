Pagamenti digitali e competitività | la nuova sfida delle aziende in Italia

Negli ultimi anni, il modo in cui paghiamo è cambiato profondamente, spesso senza che ce ne rendessimo veramente conto. Pagamenti istantanei dal cellulare, servizi “Buy now pay later” (compra ora, paga dopo) che spalmano le spese in piccole rate, wallet digitali: tutte innovazioni che sono passate dall’essere una curiosità a parte integrante della nostra quotidianità. Ma quanto sono davvero diffuse queste nuove tecnologie? Cosa ne pensano consumatori e aziende italiane? E perché oggi innovare nei pagamenti è diventato così strategico? Una recente ricerca di TEHA Group per Fabrick fa il punto su questi temi, fotografando un’Italia in piena trasformazione sotto il segno della digitalizzazione, ma ancora alle prese con alcuni ostacoli da superare. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Pagamenti digitali e competitività: la nuova sfida delle aziende in Italia

