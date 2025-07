Gatta in semifinale tra mille veleni L’arbitro condanna la Querciolese

GATTA 3 QUERCIOLESE 1 GATTA: Chiriac, Zini, Andrea Favali, Lombardo, Capanni, Biagioni, Ciccone, Federico Favali (91’ Bertucci), Grasso, Caselli (64’ Toni), Omorogieva. A disp.: Baroni, Muzhaqi, Reggioni, Zannoni, Bedeschi, Giampellegrini. All.: Bianchi. QUERCIOLESE: Barsottini, Bia, Varoli, Kuci, De Luca (90’ Michael Bartolotta), Melloni, Romani, Piscopo, Fantini, Manai (86’ Giuseppe Bartolotta), Bongiorni. A disp.: Alessio Bonini, Nazzareno Bonini, Morani, Morotti, Valerio Bonini, Canelli. All.: Michael Bonini. Arbitro: Bonafini (Apice – Falcitano). Reti: 35’ Fantini; 45’ Grasso; 86’, 88’ Omorogieva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Gatta in semifinale tra mille veleni. L’arbitro condanna la Querciolese

