Quindicenne siriano a processo per l' attentato al concerto di Taylor Swift

Iniziato a Berlino il processo contro Mohammad A., un quindicenne di origine siriana accusato di far parte di un'organizzazione terrorista e di aver collaborato all'organizzazione di un attentato dello Stato islamico che avrebbe dovuto avere luogo nel corso di un concerto di Taylor Swift a Vienna. Lo scorso anno il concerto di Vienna della cantante statunitense fu annullato per motivi di sicurezza. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Quindicenne siriano a processo per l'attentato al concerto di Taylor Swift

In questa notizia si parla di: concerto - quindicenne - processo - attentato

15enne siriano a processo per attentato a concerto Taylor Swift; Mandato a processo per attentato al concerto di Taylor Swift il 15enne che a Vienna fece annullare la data della cantante; 15enne siriano a processo per attentato a concerto Taylor Swift.

15enne siriano a processo per attentato a concerto Taylor Swift - , un quindicenne di origine siriana accusato di far parte di un'organizzazione terrorista e di aver collaborato all'organizzazione di un attenta ... Segnala ansa.it

Televideo - Rai - 22 Sventato attentato a concerto Lady Gaga In Brasile la polizia ha impedito un attentato dinamitardo ad uno show gra- Da televideo.rai.it