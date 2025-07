Miretti Napoli intesa di massima con l’entourage del giocatore La Juve ha fissato il prezzo | a questa cifra si chiude subito! I dettagli

e le ultimissime. Fabio Miretti  è sempre piĂą vicino a dire addio alla Juventus. Come riportato dal Corriere dello Sport, il centrocampista classe 2003 ha trovato un’intesa di massima con il Napoli  per quanto riguarda l’ingaggio e la durata del contratto. Un segnale forte in vista di una possibile chiusura, anche se l’operazione non verrĂ definita a strettissimo giro. La Vecchia Signora  ha fissato la valutazione del giocatore intorno ai 10-12 milioni di euro, una cifra considerata accessibile dal club partenopeo, ma che in questo momento non rappresenta una prioritĂ per il direttore sportivo Giovanni Manna, che sta concentrando i suoi sforzi su altri reparti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Miretti Napoli, intesa di massima con l’entourage del giocatore. La Juve ha fissato il prezzo: a questa cifra si chiude subito! I dettagli

In questa notizia si parla di: intesa - massima - napoli - entourage

