Dopo i fuochi artificiali dei giorni scorsi, la nuova settimana in casa Vuelle è partita senza troppi proclami. Chi è dentro è dentro, insomma, chi è fuori è fuori, anche se chi è fuori ancora non è del tutto chiaro. Ma intanto si parte e dietro le scrivanie si cominciano a stendere le cose più urgenti: la data del raduno della squadra, che dovrebbe cadere attorno al 10 agosto, il programma del pre-campionato che ha già in calendario il primo torneo, a Riccione il 22 e 23 agosto, la campagna abbonamenti, che partirà a cavallo tra la fine di agosto e i primi di settembre. E poi c’è lo staff tecnico che deve chiudere il roster e bisognerà essere molto abili a trovare elementi interessanti senza svenarsi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vuelle, adesso bisogna correre. Mercato, il budget è ancora incerto