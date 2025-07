La febbre Vigor è tutt’altro che scesa in città. Nessun annuncio, nessun investitore da far perdere la testa eppure la squadra di Beppe Magi già piace e fa parlare di sè. Sarà lo spirito guerriero dei vari: Gambini, Pandolfi o Urso, solo per citarne alcuni, oppure il dolce ricordo che mister Magi suscita nei tifosi rossoblu che lo hanno ammirato qualche decennio fa come calciatore. Rimane il fatto che la Vigor attira l’interesse della città e di un intero territorio, basti pensare che 1 milione di visualizzazioni sono state raggiunte negli ultimi 3 mesi via social. La Vigor con il suo mercato oculato, ma allo stesso tempo ambizioso e ben orchestrato dal ds Moroni e da Magi, ha scatenato un entusiasmo che al termine dello scorso campionato sembrava impensabile. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

A Senigallia è febbre Vigor per la prossima stagione. In arrivo Novelli dalla Ternana . Sarà lui a difendere la porta?