Paolin torna all’OraSì | Ce la giocheremo sempre

L'OraSì riabbraccia Francesco Paolin. Come avevamo anticipato un paio di settimane fa, la guardia ex Omegna ritorna a Ravenna, dove due stagioni fa lasciò un buon ricordo. L'esterno 30enne, che ha chiuso la stagione in Piemonte con 8.6 punti di media e 3.3 assist, andrà a comporre nuovamente una interessante coppia con Gabriel Dron che avrà come qualità la velocità e l'imprevedibilità. Come play puro la dirigenza inserirà un regista di ruolo per dare ordine al gioco, che sarà Alessandro Naoni, reduce dalla positiva esperienza alla Bakery Piacenza. "Sono molto contento di essere tornato – afferma Paolin –.

