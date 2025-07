Il calciomercato Gyasi rinnova Poi a Palermo in prestito

Novità nel passaggio di Gyasi al Palermo. Nulla che metta in pericolo la trattativa, di cui si attende solo l'ufficialità dei comunicati delle due società , ma sulla formula. Se in un primo momento infatti sembrava che l'esterno ghanese potesse rescindere il contratto che lo legava all' Empoli fino a giugno 2026 per poi firmare da svincolato col Palermo, senza quindi alcun incasso da parte della società azzurra (una decisione che, al netto dello stipendio tra i più alti in rosa risparmiato lasciava un po' perplessi), adesso succederà esattamente l'opposto. Gyasi prolungherà infatti fino al 2027 il rapporto che lo lega al club azzurro per poi tornare in Sicilia dove è nato in prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni (sulla carta facilmente raggiungibili).

In questa notizia si parla di: palermo - gyasi - calciomercato - rinnova

