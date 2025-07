Pio X International studenti trevigiani al di sopra della media internazionale

Anche quest’anno gli studenti della Scuola internazionale del Collegio Vescovile Pio X si sono attestati al di sopra della media mondiale nelle valutazioni finali del Diploma Programme. Traguardo che si mantiene costante sin dal 2016, quando si è svolta la prima prova d’esame degli alunni della. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

In questa notizia si parla di: studenti - sopra - media - internazionale

Il cambiamento climatico è un dato di fatto. Tra fine giugno e inizio luglio, l’Italia ha registrato picchi fino a 41°C. Secondo Adnkronos, in molte zone la media è stata 7-8°C oltre i valori stagionali. Ma non è un caso isolato: in Spagna si sono toccati i 42°C, in Fra Vai su Facebook

Pio X International, studenti trevigiani al di sopra della media internazionale; Scuola, in matematica studenti italiani sopra la media internazionale; Studenti italiani e matematica: solo il 7% eccelle, ma i risultati medi sono sopra la media internazionale. L’analisi di Odifreddi e le prospettive per la scuola.

Pio X International, studenti trevigiani al di sopra della media internazionale - Sono arrivati da Ginevra, sede centrale del Baccelierato Interazionale, i risultati delle prove valutate da esaminatori di tutto il mondo. Riporta trevisotoday.it

Scuola, in matematica studenti italiani sopra la media internazionale - Leggi su Sky TG24 l'articolo Scuola, in matematica studenti italiani sopra la media internazionale Emerge dall'indagine Timss 2023 che coinvolge ogni quattro anni più di 60 nazioni in tutto il mondo. Si legge su tg24.sky.it