Belle Scoperte | Pizza e gelato apposta per cani? Ma per favore! (Di mercoledì 8 giugno 2022) La scienza ci prova sempre, rivoluziona la vita, si contraddice, ha intuizioni geniali, brancola nel buio ma non sta ferma un attimo. Ed è perfetta così. Per questo me ne sono innamorata 20 anni fa e da allora continuo a raccontarla sulle pagine di Panorama. Sono Daniela Mattalia, giornalista scientifica e questi sono i miei podcast. Se, come la sottoscritta, frequentate parchi e areee cani, vi sarà capitato di ascoltare dialoghi dell'assurdo. I padroni di cani e gatti lo sanno bene: nell'universo parallelo di chi vive con un animale, la scelta del cibo riveste uno spazio spesso spropositato, sempre abbastanza confuso...

