Basket, finale scudetto: Milano sbanca Bologna in gara - 1 trascinata da Datome e Shields (Di mercoledì 8 giugno 2022) Milano vince gara uno tenendo Bologna a soli 62 punti. Una difesa di ferro e la coppia Datome - Shields d'applausi sono le chiavi del successo della squadra di Messina nella prima sfida per lo ... Leggi su leggo (Di mercoledì 8 giugno 2022)vinceuno tenendoa soli 62 punti. Una difesa di ferro e la coppiad'applausi sono le chiavi del successo della squadra di Messina nella prima sfida per lo ...

