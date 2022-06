Attenzione alla email con oggetto | Preavviso oneri doganali per spedizione DHL

Leggi su analisideirischinformatici

(Di mercoledì 8 giugno 2022) PERICOLOSADAL FINTO CORRIERE DHL PER INOLTRO BOLLA DOGANALEad una fintada parte di DHL con mittente che sembra reale, per inoltro di una fattura accompagnatoria collegata ad, che nasconde un pericoloso malware allegato. Da cestinare subito. Ecco il testo : Italiano EnglishDI PAGAMENTO Buongiorno, La suaDHL numero 1497370407 arriverà presto in Italia. Per velocizzare lo sdoganamento DHL Express anticiperà per suo conto gli. L’importo da corrispondere è di EUR 66.71 PagamentoINFORMAZIONI SULLALettera di vettura ...