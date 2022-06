A Berlino un'auto falcia scolaresca, morta l'insegnante, studenti feriti. Fermato il guidatore (Di mercoledì 8 giugno 2022) Poteva essere un'altra strage. Un uomo alla guida di un'uatomobile impazzita finisce sulla folla seduta nella Breidscheidplatz, a Charlottenburg, quartiere nel cuore di Berlino. Il bilancio è di un ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 8 giugno 2022) Poteva essere un'altra strage. Un uomo alla guida di un'uatomobile impazzita finisce sulla folla seduta nella Breidscheidplatz, a Charlottenburg, quartiere nel cuore di. Il bilancio è di un ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : FLASH | Un'auto ha investito la folla nel cuore di Berlino, a Charlottenburg. Lo scrive Rbb citando i pompieri. Sul… - andrewsword2 : RT @andrewsword2: #DailyAndro #Motors Per berlina si intende un auto divisa in tre volumi (motore, abitacolo centrale, bagagliaio) e berli… - andrewsword2 : #DailyAndro #Motors Per berlina si intende un auto divisa in tre volumi (motore, abitacolo centrale, bagagliaio) e… - BerlinoCP : Auto sulla folla a Berlino: gli ultimi aggiornamenti il giorno dopo la tragedia - NotizieTg : Auto sulla folla,guidava tedesco-armeno 14.30 Secondo quanto riferisce il tabloid Bild, è un 29enne tedesco di or… -