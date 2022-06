WWE: Non ci sarebbe Vince McMahon dietro il congedo di Stephanie, la decisione è stata presa da lei (Di martedì 7 giugno 2022) Come sappiamo Stephanie McMahon non sta più lavorando in WWE. La Chief Brand Officer della federazione si è presa un periodo di pausa e al momento non si sa se e quando tornerà negli uffici di Stamford. In questi giorni stanno circolando diverse indiscrezioni sulla situazione riguardante la figlia del Chairmain. Si è parlato di come dirigenti ed investitori della WWE non fossero entusiasi del suo lavoro e dei risultati raggiunti. Addirittura nella giornata di ieri si è detto che dietro il congedo di Stephanie ci sarebbere Vince McMahon in persona. Secondo altre fonti, però, così non è. Situazione complicata Al momento l’unica cosa certa è che Stephanie McMahon non sta più lavorando in WWE. ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 7 giugno 2022) Come sappiamonon sta più lavorando in WWE. La Chief Brand Officer della federazione si èun periodo di pausa e al momento non si sa se e quando tornerà negli uffici di Stamford. In questi giorni stanno circolando diverse indiscrezioni sulla situazione riguardante la figlia del Chairmain. Si è parlato di come dirigenti ed investitori della WWE non fossero entusiasi del suo lavoro e dei risultati raggiunti. Addirittura nella giornata di ieri si è detto cheildicirein persona. Secondo altre fonti, però, così non è. Situazione complicata Al momento l’unica cosa certa è chenon sta più lavorando in WWE. ...

