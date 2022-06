Vaiolo delle scimmie, contagi triplicati in una settimana. Bassetti: «Non basta dire “nessun allarme”» (Di martedì 7 giugno 2022) Impennata dei casi di Vaiolo delle scimmie. Dai 257 del 29 maggio si è passati, infatti, ai 780 registrati dall’ultimo rapporto settimanale dell’Oms. La rilevazione riguarda i 27 Paesi, in quattro continenti, in cui il virus non è endemico. Il bilancio finale è di 523 casi in più: di fatto, dunque, in una settimana sono più che triplicati. Il rapporto dell’Oms sul Vaiolo delle scimmie «La maggior parte dei casi segnalati finora è emersa da servizi di salute sessuale o altri servizi in strutture sanitarie primarie o secondarie e ha coinvolto principalmente, ma non esclusivamente, uomini che hanno rapporti sessuali con uomini (MSM)», ha spiegato l’Oms a commento del rapporto diffuso il 4 giugno (e aggiornato al 2), aggiungendo che «le ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 7 giugno 2022) Impennata dei casi di. Dai 257 del 29 maggio si è passati, infatti, ai 780 registrati dall’ultimo rapportole dell’Oms. La rilevazione riguarda i 27 Paesi, in quattro continenti, in cui il virus non è endemico. Il bilancio finale è di 523 casi in più: di fatto, dunque, in unasono più che. Il rapporto dell’Oms sul«La maggior parte dei casi segnalati finora è emersa da servizi di salute sessuale o altri servizi in strutture sanitarie primarie o secondarie e ha coinvolto principalmente, ma non esclusivamente, uomini che hanno rapporti sessuali con uomini (MSM)», ha spiegato l’Oms a commento del rapporto diffuso il 4 giugno (e aggiornato al 2), aggiungendo che «le ...

