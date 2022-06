“Un paese a dieta”, il nuovo programma con Roberto Valbuzzi è un esperimento sociale (Di martedì 7 giugno 2022) Un innovativo format che consiste in un vero e proprio esperimento sociale andrà in onda l’8 e il 12 giugno alle 21.25 sul Nove e disponibile in streaming su Discovery+. La location del programma è il borgo di San Leo, un piccolo paesino romagnolo in provincia di Rimini. A guidare i golosi abitanti di San Leo che vogliono tornare in forma, lo chef Roberto Valbuzzi, il campione sportivo Amaurys Perez e la specialista in Scienza dell’Alimentazione e Dietetica, Carla Lertola. “Un paese a dieta”, la sfida degli abitanti di San Leo: dove vedere lo show Un centinaio sono gli abitanti di questo borgo medievale, e si godono la vita mangiando tagliatelle e prosciutto. Una dieta non proprio magra che ha portato la maggior parte di loro a diventare fuori forma. ... Leggi su tvzap (Di martedì 7 giugno 2022) Un innovativo format che consiste in un vero e proprioandrà in onda l’8 e il 12 giugno alle 21.25 sul Nove e disponibile in streaming su Discovery+. La location delè il borgo di San Leo, un piccolo paesino romagnolo in provincia di Rimini. A guidare i golosi abitanti di San Leo che vogliono tornare in forma, lo chef, il campione sportivo Amaurys Perez e la specialista in Scienza dell’Alimentazione e Dietetica, Carla Lertola. “Un”, la sfida degli abitanti di San Leo: dove vedere lo show Un centinaio sono gli abitanti di questo borgo medievale, e si godono la vita mangiando tagliatelle e prosciutto. Unanon proprio magra che ha portato la maggior parte di loro a diventare fuori forma. ...

Advertising

giovannizambito : NOVE, il Sindaco di San Leo mette 'UN PAESE A DIETA': l’8 e il 12 giugno in prima serata - Frankf1842 : RT @fanpage: A San Leo la vita si gode a morsi lenti tra tagliatelle e prosciutto. Tutto è irrinunciabile, al punto che gli abitanti sono t… - fanpage : A San Leo la vita si gode a morsi lenti tra tagliatelle e prosciutto. Tutto è irrinunciabile, al punto che gli abit… - Nutizieri : San Leo, intero paese messo a dieta (anche il parroco): l’esperimento va in tv - corrierebologna : San Leo, intero paese messo a dieta (anche il parroco): l’esperimento va in tv -