Ultime Notizie – Pogba, Juve e futuro: “Ecco cosa voglio” (Di martedì 7 giugno 2022) “Se sono in sintonia prima di tutto con la squadra, con i tifosi, con il club che ti conosce e ti ama, io come tutti i giocatori posso dare il meglio. Se sei libero mentalmente e ti diverti e ti esprimi nel migliore dei modi”. Paul Pogba, che secondo le news di mercato è vicino al ritorno alla Juventus, si esprime così in un’intervista a ‘Uninterrupted’. Il 29enne centrocampista francese si appresta a tornare al club bianconero, con cui ha giocato dal 2012 al 2016. “Devi essere a tuo agio e in sintonia nel club dove giochi e con le persone con cui giochi. È la cosa più importante. Tutti vogliono sentirsi amati, tutti ne hanno bisogno. Crescendo è sempre bello sentirsi gratificati. E anche quando sei grande è bello sentire che le persone apprezzano chi sei e le cose che fai”, aggiunge. “Mi sto prendendo il mio ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 7 giugno 2022) “Se sono in sintonia prima di tutto con la squadra, con i tifosi, con il club che ti conosce e ti ama, io come tutti i giocatori posso dare il meglio. Se sei libero mentalmente e ti diverti e ti esprimi nel migliore dei modi”. Paul, che secondo le news di mercato è vicino al ritorno allantus, si esprime così in un’intervista a ‘Uninterrupted’. Il 29enne centrocampista francese si appresta a tornare al club bianconero, con cui ha giocato dal 2012 al 2016. “Devi essere a tuo agio e in sintonia nel club dove giochi e con le persone con cui giochi. È lapiù importante. Tuttino sentirsi amati, tutti ne hanno bisogno. Crescendo è sempre bello sentirsi gratificati. E anche quando sei grande è bello sentire che le persone apprezzano chi sei e le cose che fai”, aggiunge. “Mi sto prendendo il mio ...

