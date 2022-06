Tutto nella norma. L’evento di Formiche e Fondazione Roche (Di martedì 7 giugno 2022) Il Forum “Tutto nella norma” nasce con l’obiettivo di mettere a confronto esponenti del mondo accademico, istituzionale e del dibattito pubblico per incoraggiare una discussione libera ma argomentata sulla tutela dei diritti delle persone che vivono una condizione di fragilità. A partire da una riflessione generale sull’affermazione del complesso dei diritti delle persone, in particolare quelle fragili, per i quali una limitazione comporta un vulnus di quanto previsto dall’ordinamento giuridico, il primo incontro di “Tutto nella norma: il diritto di vivere come tutti” approfondirà quanto affermato, talvolta anche normato, ma spesso non ancora garantito alle persone con malattia rara. Prendendo spunto dall’entrata in vigore del Testo Unico sulle malattie rare ... Leggi su formiche (Di martedì 7 giugno 2022) Il Forum “” nasce con l’obiettivo di mettere a confronto esponenti del mondo accademico, istituzionale e del dibattito pubblico per incoraggiare una discussione libera ma argomentata sulla tutela dei diritti delle persone che vivono una condizione di fragilità. A partire da una riflessione generale sull’affermazione del complesso dei diritti delle persone, in particolare quelle fragili, per i quali una limitazione comporta un vulnus di quanto previsto dall’ordinamento giuridico, il primo incontro di “: il diritto di vivere come tutti” approfondirà quanto affermato, talvolta ancheto, ma spesso non ancora garantito alle persone con malattia rara. Prendendo spunto dall’entrata in vigore del Testo Unico sulle malattie rare ...

