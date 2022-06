Tragedia a Orlando | bimbo di due anni trova una pistola incustodita Spara e uccide il padre

(Di martedì 7 giugno 2022)familiare a, in Florida: undi duehato un’arma carica lasciata. E, dopo averla raccolta, ha premuto il grillettondo inavvertitamente il26enne. Ancora una dramma figlio dell’uso disinvolto con cui negli Usa viene trattato il problerma delle armi. La polizia giunta nell’abitazione ha visto la mamma cercare di soccorrere il marito, deceduto poi in ospedale. L’uomo, Reggie Mabry (26), e la donna erano in libertà condizionata per consumo di droga. Ilhato lain una busta per terra e l’ha puntata verso il, che intanto stava giocando con un videogioco. La madre, Marie Ayala, è ora ...

Questa volta la, che si è consumata ain Florida, è tutta familiare perché ad aprire il fuoco è stato un bambino di due anni che ha trovato la pistola incustodita in casa. Il padre ...Un bambino di due anni ha ucciso involontariamente il papà con una pistola lasciata incustodita: l'incidente è avvenuto in Florida, a, il 26 maggio scorso. La polizia giunta nell'abitazione ha visto la mamma cercare di soccorrere il marito, deceduto poi in ospedale. L'uomo e la donna erano in libertà condizionata per ...