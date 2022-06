Stefano De Martino, la notizia è finalmente arrivata: i fan gioiscono per lui (Di martedì 7 giugno 2022) ; incredibile novità per l’ex ballerino di Amici. I fan di Stefano De Marino possono gioire: sarà un’estate interessante per loro! Si, perché per l’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi, oggi conduttore di talento, sta per iniziare una nuova avventura da L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 7 giugno 2022) ; incredibile novità per l’ex ballerino di Amici. I fan diDe Marino possono gioire: sarà un’estate interessante per loro! Si, perché per l’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi, oggi conduttore di talento, sta per iniziare una nuova avventura da L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

LIrresponsabile : Stefano De Martino dj, ecco quanto guadagna per una serata - - blogtivvu : Quanto guadagna Stefano De Martino per una serata da dj? La presunta cifra da capogiro #stefanodemartino - LadyNews_ : Quanto guadagna #StefanoDeMartino per una serata in discoteca? - andreastoolbox : #Rivelato il cachet di Stefano De Martino per una serata in discoteca - Novella_2000 : Rivelato il cachet di Stefano De Martino per una serata in discoteca -