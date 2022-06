“Sta per nascere”. Dal mare toscano, super pancione in vista, la bella vip attende il momento (Di martedì 7 giugno 2022) L’annuncio è arrivato nel più classico dei modi: foto sui social con lei che con una mano tocca la pancia, mentre il compagno le bacia dolcemente il ventre. In questo modo Francesca Ferragni ha annunciato di essere incinta. Era la fine dello scorso dicembre, mentre il resto della famiglia Fedez – Ferragni combatteva contro il Covid (la guarigione sarebbe arrivata da lì a poco), la più piccola delle sorelle era felicissima nel comunicare a tutti la sua gioia. Qualche mese dopo la coppia ha dapprima svelato il sesso del bebè poi ha fatto un altro annuncio. Infatti con una tenera frase Francesca Ferragni ha rivelato il genere del piccolo che porta in grembo: “Ma il cielo è sempre più blu… e anche tu”. Quindi, la sorella di Chiara e il compagno Riccardo Nicoletti avranno un figlio maschio. La moglie di Fedez ha pubblicato: “Ti aspettiamo amore”, mentre Valentina Ferragni: “Ciao amore”. ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 7 giugno 2022) L’annuncio è arrivato nel più classico dei modi: foto sui social con lei che con una mano tocca la pancia, mentre il compagno le bacia dolcemente il ventre. In questo modo Francesca Ferragni ha annunciato di essere incinta. Era la fine dello scorso dicembre, mentre il resto della famiglia Fedez – Ferragni combatteva contro il Covid (la guarigione sarebbe arrivata da lì a poco), la più piccola delle sorelle era felicissima nel comunicare a tutti la sua gioia. Qualche mese dopo la coppia ha dapprima svelato il sesso del bebè poi ha fatto un altro annuncio. Infatti con una tenera frase Francesca Ferragni ha rivelato il genere del piccolo che porta in grembo: “Ma il cielo è sempre più blu… e anche tu”. Quindi, la sorella di Chiara e il compagno Riccardo Nicoletti avranno un figlio maschio. La moglie di Fedez ha pubblicato: “Ti aspettiamo amore”, mentre Valentina Ferragni: “Ciao amore”. ...

