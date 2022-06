“Sono una f*ca, ma troppo f*ca”: l’auto-dedica di Arisa su Instagram (Di martedì 7 giugno 2022) Dal 2009, anno in cui nella categoria “nuove proposte” si esibiva (e vinceva) sul palco di Sanremo con Sincerità (e un look estroso), Arisa ne ha fatta di strada. Vi raccomandiamo... "Sbaglio a essere sincera con voi!": Arisa mostra la collezione di sex toys La cantante, in una serie di storie Instagram, ha mostrato ai follower i suoi giochi erotici e tra i commenti c'è chi si propone di farle compagni... Oltre al successo artistico, la cantante genovese – come ha anche ammesso più volte lei stessa – ha acquisito una nuova e totale consapevolezza del proprio corpo e della propria femminilità. Lo si può notare anche grazie agli scatti che l’artista è solita condividere sul suo canale Instagram, come quelli nel ... Leggi su news.robadadonne (Di martedì 7 giugno 2022) Dal 2009, anno in cui nella categoria “nuove proposte” si esibiva (e vinceva) sul palco di Sanremo con Sincerità (e un look estroso),ne ha fatta di strada. Vi raccomandiamo... "Sbaglio a essere sincera con voi!":mostra la collezione di sex toys La cantante, in una serie di storie, ha mostrato ai follower i suoi giochi erotici e tra i commenti c'è chi si propone di farle compagni... Oltre al successo artistico, la cantante genovese – come ha anche ammesso più volte lei stessa – ha acquisito una nuova e totale consapevolezza del proprio corpo e della propria femminilità. Lo si può notare anche grazie agli scatti che l’artista è solita condividere sul suo canale, come quelli nel ...

Advertising

lorepregliasco : Giletti dice a Zakharova che i media italiani sono gli unici a far parlare i propagandisti di Putin. Come se fosse… - GuidoDeMartini : ?? PERCHÉ DIAVOLO SONO COSÌ TEMUTE LE PERSONE LIBERE? ?? Pensare con la propria testa, dissentire dalla maggioranza… - AzzolinaLucia : Oggi ci sono salari in Italia più simili allo sfruttamento che al lavoro. M5s da mesi chiede una legge sul… - umberto_secondo : Questo fa capire solo una cosa,che i giornalisti sono costretti a inventare cazzate perché non sanno un cazzo sulla… - gervasoni1968 : RT @DelpapaMax: Io vorrei sapere dove starebbero queste liste di proscrizione e questo maccartismo verso gente pagata ovunque per essere pu… -