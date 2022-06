Singapore alla ricerca di startup deep tech | al via Slingshot 2022 con premi fino a 200mila dollari

(Di martedì 7 giugno 2022)al prossimo 24 luglio sarà possibile, per le, candidarsi al, l’ambita competizione di pitching che si terrà a. La competizione asiatica ha l’obiettivo di essere un polo di attrazione per ledel mondo, offrendo opportunità di networking con investitori globali e qualificati, coaching e l’inserimento nell’ecosistema diin forte crescita. Iin palio nella competizionearrivanoe comprendono percorsi di mentoring, accoglienza e accelerazione per 18 mesi. Come funziona...

Advertising

CamComFI : Partecipa il 22 giugno alle 11 alla presentazione online del progetto E-Commerce #Food & #Wine #Singapore, un servi… - LucaParry85 : @tomaso_palli Le proteste a valencia ci sono da anni, gattuso sarà il pupazzo di Mendes e lim, già si sa che a Sing… - PafferInfo : Singapore dà fiducia alla ripresa del Mice e lancia un nuovo programma di incentivi - GruppoFICamera : RT @Antonio_Tajani: Congratulazioni alla Nazionale Italiana Cuochi che vince il titolo di Campioni del Mondo nella Categoria Senior del Glo… - Upupa234 : Entra di diritto tra i miei preferiti . Ho adorato lo storytelling (molto simile alla trilogia di Ocean's ) così co… -

Il Sole 24 ORE

...adulti appartenentipopolazione generale (18+) in ciascuno dei seguenti paesi: Australia, Brasile, Canada, Colombia, Cina, Francia, Germania, India, Italia, Giappone, Messico, Polonia,,......sua decima edizione in cui una giuria (di cui fa parte anche l'italiana Paola Antonelli, curatrice del design al Moma di New York) ha premiato Poh Yun Ru, una giovane designer di, con ... Da Singapore rampa di lancio per il Sud-Est A causa del meteo impazzito mai così tanti casi nella città-stato asiatica di questa malattia infettiva trasmessa dalle zanzare. In Italia il ...Per il suo debutto a Singapore, il maggior evento regionale del settore presenta come 'Title Sponsors' 14 organizzazioni leader di tutto l'ecosistema ...