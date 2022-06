"Ora non vi fa schifo la parentopoli?". Così Giarrusso alimenta la faida nel M5s siciliano (Di martedì 7 giugno 2022) "Spero che questo post, queste mie parole che raccontano verità importanti, possano diffondersi e circolare come hanno circolato le schifezze e le indecenti bugie che una macchina del fango tanto potente quanto indegna mi ha scaraventato addosso da quando ho scelto, con enorme dolore e tormento interiore, di lasciare il Movimento Cinque stelle". E' con queste parole che l'europarlamentare Dino Giarrusso ha deciso di scagliandosi contro il partito da cui è uscito appena due settimane fa. E che almeno in parte vanno a intorbidire le acque nell'avvicinamento alle regionali in Sicilia, dove Giarrusso cova ambizioni personali, alimentando la faida con i Cinque stelle locali. Dinamica, peraltro, in atto già da tempo. Così nel lungo testo diffuso online l'ex inviato delle Iene anticipa i contenuti di un ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 7 giugno 2022) "Spero che questo post, queste mie parole che raccontano verità importanti, possano diffondersi e circolare come hanno circolato le schifezze e le indecenti bugie che una macchina del fango tanto potente quanto indegna mi ha scaraventato addosso da quando ho scelto, con enorme dolore e tormento interiore, di lasciare il Movimento Cinque stelle". E' con queste parole che l'europarlamentare Dinoha deciso di scagliandosi contro il partito da cui è uscito appena due settimane fa. E che almeno in parte vanno a intorbidire le acque nell'avvicinamento alle regionali in Sicilia, dovecova ambizioni personali,ndo lacon i Cinque stelle locali. Dinamica, peraltro, in atto già da tempo.nel lungo testo diffuso online l'ex inviato delle Iene anticipa i contenuti di un ...

